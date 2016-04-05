Посол ЄС констатує, що коаліція забула про обіцяний перегляд виборчого законодавства

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час міжнародної конференції “Медіа та вибори в Україні: виклики та можливі рішення”.

Томбінський зазначив, що коаліція “не дотрималася своєї обіцянки провести оцінку виборчого законодавства одразу після того, як було сформовано коаліцію”.

“Це було в програмі коаліції. І один з перших кроків мав полягати в тому, щоб оцінити виборче законодавство і відреагувати на всі рекомендації та помилки, які спостерігалися у попередній системі”, - сказав Томбінський і додав, що це має бути предметом постійної роботи і моніторингу.

Він також зауважив, що ЄС вже роками наполягає на ухваленні повноцінного Виборчого кодексу в Україні.

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Він зауважив, що майбутнє політичних партій під час наступних виборів залежить від того, як працює система.

“І набагато краще заздалегідь підготуватися до нових виборів і не робити це в останній момент”, - сказав представник ЄС.

Водночас у коментарі журналістам на запитання, чи рекомендуватиме він змінити виборчу систему в Україні, Томбінський зауважив, що коаліційною угодою було передбачено, що одним із перших напрацювань коаліції має бути новий виборчий закон.

Рекомендації від ОБСЄ, зауважив він, були такими, аби “відходити від мажоритарної системи”.

“На мою думку, було б краще для розуміння того, як буде сформований парламент, щоб була більш пропорційна система”, - додав він.