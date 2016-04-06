Кононенко заперечує причетність до пов'язаного з "Газпромом" офшору

Про це політик повідомив на своїй стоорінці в Facebook.

"Повідомляю: це "стара качка", яка вже розповсюджувалася не раз ще до появи інформації про "панамські офшори" і яка не має жодного відношення до дійсності… Інформація про нібито причетність Президента Порошенка та мене до компанії Intraco Management Ltd не відповідає дійсності. Чим взагалі ця компанія займається мені, природно, невідомо", - йдеться в повідомленні.

Українськими ЗМІ почала «гуляти» інформація про нібито причетність Президента Порошенка та мене до компанії Intraco... Posted by Igor Kononenko on Tuesday, April 5, 2016

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що нібито пов'язана з президентом Intraco Management Ltd займається торговими операціями з продуктами, а також паливом виробництва Московського НПЗ, що належить "Газпрому"