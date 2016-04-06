ВРЮ, ВККС і Рада суддів закликають ВР чимшвидше звільнити суддів, що ухвалювали рішення проти "майданівців"

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова ВРЮ Ігор Бенедисюк.

Він повідомив, що за результатами розгляду справ, які надійшли від тимчасової спецкомісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції при ВРЮ рада рекомендувала звільнити 29 суддів.

Бенедисюк зауважив, що з так званими "президентськими" суддями питань немає, оскільки глава держави звільнив суддів за поданням ВРЮ, однак є питання стосовно суддів, обраних на пожиттєвий термін, оскільки їх звільняє Верховна Рада.

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"Чому зволікає Верховна Рада, я не можу пояснити. Можливо, це проблеми кворуму для прийняття якогось рішення. Ми зверталися до парламенту останнім часом, ми звернулися втрьох — Вища рада юстиції, Вища кваліфікаційна комісія суддів та Рада суддів до президента та парламента з листом, щоб парламент розглянув наші подання", - сказав Бенедисюк.

Нагадаємо, що всього від початку роботи нинішнього складу ВРЮ за особливих обставин рекомендовано до звільнення 337 суддів, переважна більшість з них - це судді, обрані безстроково, і до сьогодні парламент не розглянув питання щодо їх звільнення.

Із 29 суддів, які виносили незаконні рішення стосовно учасників Революції Гідності, звільнено лише 8 за президентською квотою, тобто це судді, які свого часу були призначені на 5-річний випробувальний термін.

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