В Нідерландах на референдумі щодо асоціації України очікується явка в 31%

Як передає кореспондент УНІАН, це випливає з даних, які оприлюднили місцеві органи влади, повідомляють місцеві ЗМІ.

Так, станом на 16 годину, явка склала: в Алкмарі -17,40%, в Ейндховені - 13.50%, Енсхеде - 14,44%, Роттердамі - 13,80%, Тілбурзі - 12,20%, Утрехті - 14,60%. Щодо Амстердама, то є дані тільки станом на 13.00 годину - 6,5%.

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Разом з тим, Geen Peil, організація, яка є ініціатором референдуму, посилаючись на власні підрахунки, стверджує, що явка буде становити 31%.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Нідерландах проводиться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. На голосування виноситься питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?». Виборчі дільниці відкрилися о 7.30 і будуть працювати до 21.00.

Виборча система в Нідерландах відрізняється від української - за проведення виборів чи референдумів відповідають місцеві органи влади.

Щоб референдум, який має дорадчий характер, був визнаний дійсним, має проголосувати 30% нідерландців, які мають право голосу. Цей референдум є першим, який проводиться у відповідності до закону, ухваленого влітку минулого року.

Остаточні результати референдуму буде оголошено 12 квітня.