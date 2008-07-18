Росія вимагає повернути журналісту ТВЦ касети, вилучені у "Борисполі"

До Міністерства закордонних справ України російським Посольством в Києві направлено ноту у зв`язку з вилученням відеоматеріалів у журналіста телеканалу «ТВЦ» Артема ШИРОКОВА в київському аеропорту «Бориспіль». Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

У коментарі Департаменту інформації та друку МЗС Росії говориться, що 17 липня о 20:30 при проходженні митного контролю в київському аеропорту «Бориспіль» у журналіста російського телеканалу «ТВЦ» А.ШИРОКОВА представниками Державного митного комітету України були вилучені п`ять відеокасет з матеріалами, знятими за завданням редакції, і Департамент називає це «кричущим фактом».

У коментарі говориться, що «в ході своєї роботи в Києві знімальна група «ТВЦ» ніяких попереджень щодо можливих порушень з її боку не одержувала». Також зазначається, що представники митної служби зажадали відеокасету для перевірки і при цьому вони відмовилися проглянути відеоматеріал на апаратурі московських журналістів. «Акт про вилучення відеокасет після неодноразових прохань російської сторони і у присутності представника Посольства Росії в Україні було складено лише опівночі», - сказано в коментарі.

«Вимушені констатувати, що вказані дії українських властей суперечать положенням російсько-української Угоди про співпрацю в галузі інформації 1998 року», - говориться в коментарі.

Російська сторона наполягає «на негайному поверненні вилучених матеріалів їхньому власнику, а також на наданні аргументованих пояснень про причини подібного недружнього кроку відносно російського журналіста». У коментарі сказано, що до МЗС України російським Посольством в Києві направлено відповідну ноту. Також зазначається, що А.ШИРОКОВ знімав у Києві репортаж, присвячений святкуванню 1020-річчя Хрещення Русі. «Мабуть, ініціаторам зазначеної провокації не до душі об`єктивна інформація про істинні і добрі відчуття православних українців, як і переважної кількості громадян України по відношенню до Росії, до російського народу, до канонічної єдності з Російською православною церквою», - наголошується в коментарі.

Разом з тим речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ заявив, що касети у журналіста «ТВЦ» вилучені через відсутність акредитації. Про це повідомляє Газета.ru. «Українські митники вилучили матеріали у російського журналіста телеканалу «ТВ Центр» в аеропорту «Бориспіль», оскільки він не акредитований в Україні», - заявив В.КИРИЛИЧ. За його словами, «відповідно до українського законодавства, представники зарубіжних країн можуть здійснювати журналістську діяльність на території України лише після отримання тимчасової або постійної акредитації». «Акредитацію видає МЗС або інші органи після узгодження з МЗС. Журналіст ШИРОКОВ не звертався до МЗС», - заявив В.КИРИЛИЧ.