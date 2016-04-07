У Туркменістані не реєструватимуть шлюби людей, інфікованих ВІЛ - ЗМІ
У Туркменістані ухвалили закон, згідно з яким люди, що хочуть зареєструвати шлюб, зобов’язані пройти тест на ВІЛ.
Згідно з законом, тим, хто виявиться інфікованим цим вірусом, який є попередником СНІДу, відмовлять у реєстрації шлюбу, передає Радіо Свобода.
6 квітня державні медіа Туркменістану повідомили, що закон був ухвалений «для створення умов формування здорових родин і унеможливлення народження ВІЛ-інфікованих дітей».
Закон також зобов’язує проходити тест на ВІЛ усіх, кого підозрюють у вживанні наркотиків, хто хоче отримати візу для роботи за кордоном, в’язнів та донорів крові.
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Згідно з законом, підписаним президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим, влада має гарантувати безоплатне лікування всім інфікованим СНІДом.
Наразі влада Туркменістану практично не надає інформації щодо поширення ВІЛу в країні. У 2002 році Міністерство охорони здоров’я Туркменістану заявило лише про 2 випадки ВІЛу, і, за їхньої інформацією, обидві людини заразилися ним за межами цієї середньоазійської країни.
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