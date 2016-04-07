У Туркменістані не реєструватимуть шлюби людей, інфікованих ВІЛ - ЗМІ

Згідно з законом, тим, хто виявиться інфікованим цим вірусом, який є попередником СНІДу, відмовлять у реєстрації шлюбу, передає Радіо Свобода.

6 квітня державні медіа Туркменістану повідомили, що закон був ухвалений «для створення умов формування здорових родин і унеможливлення народження ВІЛ-інфікованих дітей».

Закон також зобов’язує проходити тест на ВІЛ усіх, кого підозрюють у вживанні наркотиків, хто хоче отримати візу для роботи за кордоном, в’язнів та донорів крові.

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Згідно з законом, підписаним президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим, влада має гарантувати безоплатне лікування всім інфікованим СНІДом.

Наразі влада Туркменістану практично не надає інформації щодо поширення ВІЛу в країні. У 2002 році Міністерство охорони здоров’я Туркменістану заявило лише про 2 випадки ВІЛу, і, за їхньої інформацією, обидві людини заразилися ним за межами цієї середньоазійської країни.

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