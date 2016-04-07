Голова МЗС Нідерландів попросив українців проявити терпіння

"Нам потрібен час для зустрічей в уряді, з парламентом і, звичайно, з нашими українськими друзями. Я також хочу сказати всім українцям, що це не стає на заваді дружбі між українцями і голандцями. І я хочу попросити терпіння. Дійсно, більшість скептично ставиться до Угоди про Асоціацію. І ми будемо на це реагувати. І я сподіваюся, що українці це зрозуміють", - сказав Кундерс в коментарі ТСН.

За його словами, сталося те, чого побоювалися в нідерландському уряді, і це означає, що ратифікація Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС не може відбутися так, ніби нічого не сталося.

"Я розумію, що українці хочуть ясності. У нас відбулося голосування. І результат негативний, попри явку. Зараз ще рано говорити, треба трохи почекати, чи понад 30 відсотків голандців проголосували. Але це політичний факт, що більшість проголосували проти. Тому нам треба розслідувати, що за цим стоїть. Нам потрібно серйозно підійти до цього питання. Це означає, що ратифікація не може продовжуватися так, наче нічого не сталося. Але ми не одні, ми будемо працювати з нашими європейськими партнерами, з Україною", - сказав Кундерс.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня у Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. На голосування виносилося питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?». Виборчі дільниці відкрилися о 7.30 і працювали до 21.00.

Виборча система в Нідерландах відрізняється від української - за проведення виборів чи референдумів відповідають місцеві органи влади.

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Щоб референдум, який має дорадчий характер, був визнаний дійсним, має проголосувати 30% нідерландців, які мають право голосу. Цей референдум є першим, який проводиться у відповідності до закону, ухваленого влітку минулого року.

Остаточні результати референдуму буде оголошено 12 квітня.