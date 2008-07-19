Кабмін вирішив створити Бюро євроінтеграції

Кабінет міністрів України утворив Координаційне бюро європейської та євроатлантичної інтеграції в структурі Секретаріату Кабміну.

Як повідомили УНІАН в прес-службі віце-прем’єр-міністра Григорія НЕМИРІ, відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну 16 липня.

“Рішення про утворення Координаційного бюро є важливим етапом виконання Програми діяльності уряду “Український прорив: для людей, а не політиків”, якою, зокрема, передбачено удосконалення системи горизонтальної координації діяльності органів виконавчої влади України у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на політичному рівні, шляхом розроблення ефективного інституційного механізму такої координації”, - зазначають у прес-службі Г.НЕМИРІ.

На думку віце-прем’єра: “діяльність Бюро матиме позитивний вплив на процес євроатлантичної інтеграції”

Чисельність зазначеного Бюро становитиме 70 чоловік.