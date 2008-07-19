Медведько: прокуратура будь-кого на роботу не візьме

На роботу до органів прокуратури приходять лише ті претенденти, які за результатами навчання у профільних навчальних закладах мають показник успішності не нижчий 4,25.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО на розширеному засіданні колегії Генеральної прокуратури України.

Так, за його словами, у відомчій Академії прокуратури України вже відбулося два випуски магістрів денної форми навчання та перший випуск заочної.

«Це підтвердило доцільність такого шляху підготовки кадрового резерву», - зазначив О.МЕДВЕДЬКО.

Як він підсумував, на сьогодні в органах прокуратури України спостерігається позитивна тенденція щодо зменшення плинності кадрів. «Ми досягли оптимального співвідношення молодих і досвідчених працівників», - додав генеральний прокурор.