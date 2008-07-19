Литва погодилася розмістити об'єкти ПРО США

Литва готова в разі потреби разом із союзниками брати участь у розміщенні американської системи ПРО в Східній Європі, заявив президент Литви Валдас АДАМКУС, передає Газета.ru.

«Литва не веде в даний час зі Сполученими Штатами переговори про розміщення протиракетного щита на своїй території. Проте ми вважаємо, що ця система ПРО є важливим елементом європейської й міжнародної безпеки. Тому, в разі потреби, ми готові разом із союзниками брати участь у її розміщенні», - сказав В.АДАМКУС.

За словами президента Литви, протиракетний щит поліпшить стабільність «не лише в регіоні, але й на глобальному рівні».

США планують розмістити десять ракет-перехоплювачів у Польщі й радар ПРО на території Чехії під приводом захисту від передбачуваної загрози з боку Ірану. Міністр оборони США Роберт ГЕЙТС на переговорах із прем`єр-міністром Литви Гедімінасом КІРКІЛАСОМ у Пентагоні на початку липня заявив, що Литва є «хорошою альтернативою» Польщі як місце для розміщення елементів системи ПРО, але США все-таки вважали б за краще дійти угоди з Варшавою.