Cьогодні Черновецький особисто валитиме Троїцький

Сьогодні, 14.00, за участю Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО буде відновлено демонтаж будівлі торговельно-розважального центру «Троїцький» біля НСК «Олімпійський».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як зазначає прес-служба, збір журналістів - о 13:45 біля центрального входу до Київського державного театру оперети (вул. Червоноармійська, 53/3, станція метро «Республіканський стадіон»).

Додаткова інформація – за тел.: 8-067-242-37-22.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА наполягає на неможливості проведення на НСК “Олімпійський” матчів Євро-2012, якщо не буде демонтований торгово-розважальний центр “Троїцький” перед стадіоном, оскільки через ТРЦ стадіон не відповідає вимогам безпеки для проведення спортивних заходів такого рівня.