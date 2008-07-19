Застрілився депутат від Партії регіонів

10:37, 19 липня 2008
Політика
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Є передсмертна записка

Депутат Ізмаїльського міської ради Одеської області Мірталіб Талішханов (Партія регіонів) застрілився. Про це з посиланням на "Українські новини" повідомляє "Обком".

За даними представника Головного управління Міністерства внутрішніх справ в Одеській області, близько 18:00 17 липня Талішханов знайдений мертвим біля могили сина на центральному міському кладовищі.

За попередніми даними, смерть депутата наступила в результаті самогубства, що, за твердженням представника, підтверджує передсмертна записка, в якій Талішханов пояснює свої наміри звести рахунок з життям своєю провиною перед сином Фархадом, який 2 роки тому покінчив життя самогубством.

Він додав, що депутат загинув від пострілу в скроню.

Поряд з Талішхановим лежав обріз дрібнокаліберної гвинтівки з гільзою від патрона в затворі.

За відомостями джерела, раніше Талішханов працював слідчим в системі МВС, а після звільнення з органів МВС протягом декількох років до 2006 року керував Фондом комунального майна Ізмаїла.

За даними джерела, депутат також займався бізнесом.

Проводиться розслідування.

 

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