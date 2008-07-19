У Тимошенко порахували, що Ющенко заблокував 40 рішень уряду

Кабінет міністрів занепокоєний практикою масового зупинення актів уряду указами президента України.

Про це у коментарі «Дзеркалу тижня» (№ 27(706) від 19 липня - 1 серпня 2008 р.) заявив міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО.

«Нас у Кабінеті міністрів дуже непокоїть практика останнього часу, пов’язана з масовим зупиненням актів Кабінету міністрів указами Президента з мотивів їх неконституційності і зверненням президента до Конституційного Суду», - сказав П.КРУПКО.

Так, за його словами, було заблоковано біля , в тому числі 13 постанов, а деякі акти зупинялися двічі.

При цьому П.КРУПКО визнає, що Президент має право таким чином зупиняти акти уряду, однак переконаний, що «єдина мета цих дій політична - заблокувати діяльність уряду».

«Таке право у Президента є, однак як професійний юрист, що понад десять років очолював юридичну службу уряду, я вперше стикаюся з ситуацією, коли акти, завідомо правомірно прийняті урядом, блокуються в такий спосіб», - зауважив міністр Кабінету міністрів.

«І я вбачаю щонайменше зловживання Президентом своїм правом», - наголосив П.КРУПКО.