Міністр культури визначив національну ідею

Стратегічним напрямком діяльності Кабінету міністрів та Міністерства культури є впровадження української мови в усі сфери суспільного життя та забезпечення присутності українського культурного продукту на ринку.

Про це у статті «Національна культура - це і є національна ідея» у газеті «Дзеркало тижня» (№ 27(706) від 19 липня - 1 серпня 2008 р.) заявив міністр культури і туризму України Василь ВОВКУН.

«Важливим стратегічним напрямом для розвитку культурної сфери уряд визначив формування цілісного національного мовно-культурного простору, що має ґрунтуватися на утвердженні української мови у всіх сферах суспільного життя, на забезпеченні присутності національного культурного продукту в належних обсягах на вітчизняному ринку», - наголосив В.ВОВКУН

Реалізація цього завдання, за словами міністра, передбачає ухвалення та практичне втілення Концепції мовної політики України, прийняття нового закону «Про державну мову», внесення змін до Закону про ратифікацію «Європейської хартії регіональних мов або мов меншин».

«Потрібно забезпечити неухильне дотримання мовного законодавства в інформаційно-культурному просторі України. Треба також надати можливість російськомовним громадянам міст Сходу і Півдня опанувати державну мову через мовні курси, створені при закладах культури - бібліотеках, вищих навчальних закладах, театрах, науково-методичних центрах, тощо», - заявив він.

При цьому В.ВОВКУН наголосив, що урядові дії, спрямовані на активну підтримку української мови, цілком відповідають чинному законодавству та Конституції України.

«У справі втілення державної мовної політики нам не потрібно перед кимось виправдовуватися. Наші дії мають бути принциповими, послідовними й наступальними, бо вони грунтуються на Конституції України і національних інтересах», - зазначив міністр.