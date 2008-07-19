Литвин: деякі депутати у буфеті ВР випили стільки, що не перепливти

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає, що депутатів до Верховної Ради слід обирати не більше як на два терміни поспіль.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив під час перебування на Вінниччині.

"Не може бути, як сьогодні, що деякі депутати і в радянському парламенті засідали, і зараз засідають. Вони вже в парламентському буфеті випили все, що можна випити, нормальна людина стільки не перепливе, внуки вже їх забули, які вони є. Вони вже, мабуть, повинні подумати і про вічне", - підкреслив В.ЛИТВИН.

Він також зазначив, що фракція Блоку Литвина внесла два законопроекти. "Перший - щодо мажоритарної системи, другий – розуміючи утопічність нашої позиції, - про відкриті партійні списки", - додав В.ЛИТВИН.