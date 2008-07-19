ЄС може запропонувати Україні Угоду про асоціацію – Reuters

Франція, яка головує нині в Євросоюзі, на засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі наступного вівторка подасть пропозицію назвати майбутню угоду між ЄС і Україною «Угодою про асоціацію», цитує агентство Reuters неназваних урядовців і дипломатів у Європейському Союзі.

Водночас проти цього далі виступає низка держав ЄС, які не згодні надавати будь-якій новій країні перспективи членства в Євросоюзі, додають співрозмовники агентства.

Але хоча, за їхніми словами, у ЄС не бажають збуджувати в України надто великих сподівань, можлива пропозиція Брюсселя Києву міститиме пункт про те, що вона не виключає ймовірності вступу України до Євросоюзу колись у майбутньому.

Угода про асоціацію між ЄС і третьою державою може стати першим кроком до підготовки такої держави до майбутнього членства, хоча, залежно від її змісту, може й не містити такої перспективи.

Але і назва угоди з Україною, і те, що ця назва означатиме, ще буде предметом для дискусій, сказали в ЄС.

Якщо її дійсно назвуть Угодою про асоціацію, в ній буде зазначено, що це не означає для України негайної перспективи членства, додав європейський урядовець.

За його словами, ЄС поки що не може надати Україні такої конкретної перспективи.

Представники Франції повідомили, що в Євросоюзі існує бажання подати позитивний сигнал Україні, яка є головним транзитером енергоносіїв до ЄС і важливою сільськогосподарською державою.

Але країни ЄС далі не мають спільного погляду на перспективи вступу України.

Деякі вважають, що треба прямо визнати таку перспективу. Але є чимало й таких, які не бажають рухатися до цього «занадто швидко».

Наприклад, Бельгія ставить під сумнів, чи взагалі треба передбачати для України якісь нові умови, якщо вона вже належить до Європейської політики сусідства. Ця програма ЄС пропонує третім країнам тісніші зв’язки без пропозиції членства.

ЄС укладає з іншими навколишніми державами угоди про асоціацію, які самі по собі не пов’язані з можливим майбутнім членством у ЄС, хоча й можуть готувати до нього.

Такі угоди Євросоюз має і з перспективними претендентами на вступ (балканські держави), і з країнами, які ніколи не збирається приймати до свого складу (держави Північної Африки й Близького Сходу).

Схожі угоди ЄС мав свого часу й зі східноєвропейськими державами, які вступили до Євросоюзу в 2004 і 2007 роках.

Іноді також помилково говорять про «асоційоване членство» держави в ЄС. Такого поняття в Європейському Союзі не існує.

Радіо "Свобода"