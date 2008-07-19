Литвин зробив табличку і побачив, що БЮТ і ПР пропонують дику систему

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає, що проект змін до Конституції від БЮТ “дивовижно схожий” на проект змін до Конституції, запропонований Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЛИТВИН висловив під час перебування на Вінниччині.

"Беру два проекти, роблю табличку, Конституція БЮТ, Партії регіонів, читаю, аналізую, роблю висновки. В кінці напрошується очевидне – два проекти дивовижно схожі, як мені здається, очевидно зняті з одного комп`ютера, з деякими розбіжностями, для того, щоб потім знайти компроміс", - сказав він.

В.ЛИТВИН зазначив, що Партія регіонів пропонує оригінальну виборчу модель: партія яка набрала більшість - отримує 226 голосів у ВР, тобто взяли 15% - це 75 мандатів – 226 отримали, а всі решта – ділять 224 мандати.

"У БЮТ вибори передбачається проводити у два етапи: перший тур – всі, другий тур – дві з тих, хто набрали більше. Хто набрав більше в другому турі – набирає 226, якщо він менше ніж 226 набрав, інші ділять те, що залишилось", - зауважив В.ЛИТВИН.

При цьому він наголосив, що впровадження таких змін може призвести до штучного запровадження двопартійної системи влади в Україні. "Найдіть цивілізовані країни, до яких ми так "пнемось", де існує така дика система?", - запитав він.

Окрім того, В.ЛИТВИН акцентував на запропонованому Партією регіонів проекті змін до Конституції. "Наприклад, у офіційному документі, який висить на сайті Партії регіонів – внесення змін до Конституції - там є такі ключові тези, друга державна мова і статус країни. Читаю офіційно зареєстрований документ у Верховній Раді України – цих двох проблем там немає. Тобто один проект для виборців тобто для народу, для маленького громадянина, тут зовсім інше", - сказав В.ЛИТВИН.