Литвин розказав, як влада бігає між Москвою, Брюсселем і Вашингтоном

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає, що в Україні виник дефіцит управлінських кадрів, здатних приймати рішення і нести за них відповідальність.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЛИТВИН висловив під час перебування на Вінниччині.

"У нас сьогодні одна із причин - трагічний провал у кадрах... У нас відсутність кадрів, які можуть працювати на рівні прийняття рішень і відповідальності за ці рішення і реалізації цих рішень", - сказав він.

В.ЛИТВИН додав, що українці у більшості своїй гарні виконавці. "У нас гарні виконавці. Особливо коли була союзна держава, коли там палець врізали, у нас на всяк випадок руку по-лікоть "відтяли" і все. Немає людей, які б брали на себе цю місію лідерства", - зазначив він.

В.ЛИТВИН вважає, що така ситуація негативно відображається на зовнішній політиці України. "Сказав тут одне, побіг у Москву, розказав, все, що Москві подобається, поїхав у Брюссель – розказав, все, що їм подобається, поїхав у Вашингтон – сказав, що одні й другі нам не підходять ми будемо тільки тут", - сказав він.