У Центрі Разумкова пояснюють, чому росіяни не люблять Україну

Державна пропаганда в Росії активно культивує ворожість до України, вважають експерти Центру Разумкова Валерій ЧАЛИЙ і Михайло ПАШКОВ.

Про це повідомляє газета «Дзеркало тижня».

На думку експертів, результатом подібної пропаганди стало різке погіршення ставлення російських громадян до України.

«Налагоджена, збалансована й усеосяжна державно-пропагандистська машина подає Україну як країну: а) керівництво якої втягує народ у вороже Росії НАТО; б) де немилосердно викорінюють російську мову й культуру; в) витісняють Чорноморський флот; г) возвеличують військових злочинців; г) обпльовують і перекручують спільну історію», - констатують експерти.

Результатом подібної пропагандистської кампанії стало наростання в російському суспільстві ворожих стосовно України настроїв, стверджують В.ЧАЛИЙ та М.ПАШКОВ.

Про це, на їх думку, свідчать результати соціологічного опитування, недавно проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки. 21 % респондентів сприймають Україну як ворожу державу, тоді як ще рік тому цей показник складав лише 7%.

«Ці опитування розділяє всього лише рік, що віддалив не Банкову від Кремля, а Україну від Росії, - відзначають експерти. - Іншими словами, в суспільній свідомості Київ поряд із Вашингтоном і Тбілісі опинився серед головних запеклих ворогів».