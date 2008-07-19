Радник Меркель думає, що в грудні Україні ПДЧ не дадуть

Ангела Меркель підтримує членство України в НАТО. Про це напередодні запланованого на 21 липня візиту Меркель до Києва сказав у ексклюзивному інтерв’ю українській програмі «Німецької хвилі»радник канцлера з питань безпеки Крістоф Гойсген. За його словами, це принципова позиція і саме Меркель сприяла тому, що на саміті НАТО в Бухаресті було вирішено – «Україна стане членом НАТО».

Що стосується швидкого запрошення України до Плану дій з набуття членства, проти чого виступила Меркель у Бухаресті, то залишається виконати певні кроки, сказав Гойсген. Радник Меркель назвав реформу Збройних сил України та продовження загальних реформ у країні. Гойсген особливо наголосив на необхідності збільшення підтримки вступу НАТО з боку українського населення, щоб уникнути поляризації суспільства.

Гойсген сказав, що на наступному саміті НАТО буде проведено лише першу оцінку поступу України на шляху до Північноатлантичного альянсу. «З моєї точки зору, далі цього справа не піде», - сказав радник Меркель і висловив сумнів, що в грудні Україна приєднається до ПДЧ.

Що ж до Росії, яка виступає проти приєднання України до НАТО, то Москва «не має права вето на рішення альянсу», сказав Гойсген. За його словами, канцлер Меркель говорила про це російському керівництву.

На запитання, як реагують у Німеччині на територіальні претензії деяких російських політиків до України та рекомендацію Держдуми президенту і уряду вийти з Договору про дружбу з Україною в разі її вступу до НАТО, Крістоф Гойсген відповів так: «Звичайно це неприйнятно, коли з боку третьої сторони лунають натяки на шантаж чи інші заходи, але це окремі голоси. Від уряду і президента Росії таких заяв не було. Але в інтересах Європейського союзу, НАТО і Німеччини, щоб Україна мала дружні відносини зі своїм сусідом Росією».