Ющенко відвідав Дністровську ГАЕС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у Чернівецькій області відвідав Дністровську гідроакумулюючу електростанцію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЮЩЕНКО ознайомився з ходом будівництва на Дністровській ГАЕС, зокрема із завершенням спорудження першого гідроагрегату станції.

Президент наголосив, що Кабінет міністрів має опрацювати питання надання державних гарантій для отримання кредиту Дністровській ГАЕС від Світового банку на суму 500 млн. грн. на завершення будівництва першого гідроагреату до 1 грудня 2008 року. В.ЮЩЕНКО звернув увагу на те, що три блоки Дністровської станції за потужністю роботи дорівнюють одному ядерному енергоблоку.

Глава держави наголосив на важливості своєчасного фінансування усіх етапів будівництва першого гідроагрегату Дністровської ГАЕС, оскільки він має забезпечувати стабільність роботи всієї енергетичної системи України, створювати її частотний та аварійний баланси та регулювати потужність енергосистеми нашої держави.

В. ЮЩЕНКО також доручив голові Чернівецької облдержадміністрації Володимиру КУЛІШУ внести пропозиції до Указу Президента щодо прийняття державної програми «Дністер», зокрема щодо розвитку гідроенергетичної системи річки Дністер, розвитку рекреації та туризму області, риборозведення та створення рибних запасів, розбудови та розвитку водної транспортної мережі, підтримки та збереження екологічної системи регіону.

Довідка. На сьогоднішні готовність усіх гідротехнічних споруд Дністровської ГАЕС становить 85%. Проектна потужність станції у турбінному режимі складає 2268 МВт у насосному режимі - 3010 МВт (сім гідроагрегатів по 324 МВт).