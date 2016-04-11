Луценко вже готовий розглянути пропозицію про посаду генпрокурора, але з умовою

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав під час брифінгу.

Він зазначив, що чинне законодавство не дозволяє йому бути кандидатом в генпрокурори. "Коли мені задали питання: а якщо законодавство буде змінено, чи ти готовий, я сказав, що я не хочу, але готовий", - сказав депутат.

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Водночас, зазначив він, якщо б було офіційно сформовано пропозицію президента про висунення його кандидатом, і депутати знайшли б можливим внести зміни у законодавство, то він "готовий розглянути таку пропозицію".

"Сам не прошуся і не хочу. Кажу це відверто і щиро", - сказав Луценко.

Парламентарій пояснив, що мова йде про "кваліфікаційні зміни", адже зараз закон для цієї посади вимагає юридичної освіти і 10 років юридичної діяльності в правовій площині.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада відправила генерального прокурора Віктора Шокіна у відставку 29 березня, а вже 3 квітня президент Петро Порошенко його звільнив.

В. о. генпрокурора до моменту обрання нового глави відомства був призначений перший заступник генпрокурора Юрій Севрук. Втім, якщо говорити про подальші перспективи Севрука на посаді генпрокурора, сам він заявив, що не отримував пропозицій очолити Генпрокуратуру в майбутньому.

Водночас готовність стати новим генпрокурором висловив начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. Про якісь офіційні пропозиції Горбатюку на даний момент невідомо, проте ще до звільнення Шокіна в Раді розпочався збір підписів за призначення Горбатюка новим генпрокурором.

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Що стосується кандидатури Луценка на цей пост, то така можливість обговорювалася ще з осені минулого року. У лютому-березні 2016 року до цього питання повернулися.

У свою чергу його дружина, народний депутат від БПП Ірина Луценко заявляла, що Юрій Луценко не може претендувати на пост глави ГПУ, оскільки не має юридичної освіти. Однак в ЗМІ з'явилася інформація, що підгрунтя для затвердження Луценка все-таки готується. Зокрема, мова йшла про розробку проекту змін до закону "Про прокуратуру", що дозволяє очолити її політику, який не має юридичної освіти та відповідного стажу.