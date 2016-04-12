"Відродження" вимагає одночасно звільнити керівників уряду та НБУ

Про це заявив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар.

"Глава Нацбанку не справляється зі своїми повноваженнями. Подивіться, до чого дійшла національна економіка і національна грошова одиниця! Обсяг грошей в національній економіці скоротився на $16 млрд. І це показник роботи голови НБУ. За останні 2 роки ліквідовано 63 банки, через що українські громадяни - фізичні особи і підприємці втратили $7,2 млрд», - заявив нардеп.

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За словами Віктора Бондаря, ці майже 130 млрд грн (якщо рахувати за середнім курсом останніх двох років – 18 грн за $1) вкладники банків не зможуть отримати в якості компенсації від Фонду гарантування вкладів, оскільки той повертає лише обмежену суму вкладу. Поміж тим, сума цих втрат уже майже прирівнялася до кредитів, які уряд набрав у МВФ.

«У той же час уряд і Нацбанк на колінах лазять перед МВФ, щоб отримати черговий транш. Заради цього вони готові і тарифи збільшувати, і економіку покласти на лопатки", - пояснив Віктор Бондар.

На думку нардепа, звільнення глави НБУ має відбутись одночасно зі звільненням глави Кабміну.

"Ми вимагаємо поставити на голосування постанову про одночасне звільнення з урядом і голови Нацбанку України Валерії Гонтаревої. Якщо Арсеній Яценюк написав заяву на звільнення, то ми її підтримаємо. Ми розуміємо, що цього вимагає уже і суспільство, адже в країні важка соціально-економічна криза. На жаль, амбіції лідерів провладних фракцій, амбіції прем'єр-міністра і глави держави заважають країні розвиватись нормально", - резюмував нардеп.