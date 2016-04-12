Комітет ВР вже не хоче припинення дипломатичних відносин з Росією

Про це на своїй сторінці у Facebook написав член комітету, депутат від "Блоку Петра Порошенка" Володимир Ар'єв.

"Групі депутатів-радикалів і популістів раптом заманулося розірвати дипвідносини з РФ. Саме у час коли найнапруженіша внутрішня ситуація. Власне, такий крок залишається можливим, але, передусім, він має бути вчасним! Тоді, коли це узгоджене і добре підготовлене рішення усіх зовнішньополітичних інституцій та уряду. А коли використовують потужну зброю для крику і самопіару, то це інакше як дурістю чи свідомим шкідництвом не назвеш", - написав депутат.

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Він повідомив, що комітет "щойно шістьма голосами повернувся до розгляду проекту цієї постанови і потім відхилив її".

За відхилення, за словами Ар'єва, голосували 6 членів комітету: він сам, Ганна Гопко (позафракційна), депутати від "БПП" Іванна Климпуш-Цинцадзе, Світлана Заліщук та Ірина Луценко, а також Олександр Присяжнюк ("Народний фронт").

"Питання закрито до часу, коли стане актуальним і зваженим", - підсумував Ар'єв.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня народний депутат від “Народного фронту”, заступник голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ігор Гузь заявив, що наполягає на розгляді парламентом проекту постанови про припинення дипломатичних відносин з Росією (№4221).

Депутат зазначив, що на комітеті, за участі авторів проекту постанови, відбулося його обговорення. "Було ухвалено рішення. Чотири депутати нашого комітету проголосували за це: я, Борис Тарасюк, колишній міністр закордонних справ (фракція "Батьківщина"), це Володимир Ар'єв, член БПП, і Віктор Вовк — Радикальна партія", - сказав він, і додав, що двоє членів комітету утрималися, а один проголосував "проти".

Так комітетом було ухвалено рішення щодо рекомендації ухвалення цієї постанови.

Водночас, зауважив він, Ар'єв "змінив свою позицію буквально вчора, коли закінчилося засідання нашого комітету". "Він сказав, що він не зорієнтувався", - додав Гузь.

Голова комітету Ганна Гопко зазначила, що Ар'єв планує відкликати свій підпис, але для цього необхідно зібрати підписи інших 6 членів комітету, які погодяться зібрати позачергове засідання комітету і знову розглянути це питання.