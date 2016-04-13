Касько побував на допиті в Генпрокуратурі (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, сам Касько стверджує, що Генпрокуратура допитує його з порушенням закону без вручення підозри.

"Підозра мені не вручалася встановленим законом способом, проте Генеральна прокуратура намагається здійснити допит у якості підозрюваного. Ми пояснюємо свою правову позицію, вони, тим не менш, порушення закону продовжують", - сказав Касько.

Він нагадав, що кримінальне провадження щодо нього є політичним замовленням.

"Абсолютне замовлення, пов'язане з моєю позицією під час роботи заступником генерального прокурора по справі "діамантових прокурорів" і взагалі з реформування прокуратури. Воно було порушено для того, щоб, по-перше, помститися за ті дії, які нами були ініційовані, а по-друге, щоб продемонструвати прокурорам, працівникам правоохоронних органів, що будь-які спроби змінити систему, яка багатьох влаштовує, на жаль, вони будуть покарані. Це, скажімо так, підстави для цього кримінального провадження", - підкреслив Касько.

Читайте такожУ ГПУ показали відео, де Каську вручають підозру

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня пізно ввечері біля столичного театру імені Івана Франка Каську зачитали підозру у скоєнні злочину.

Слідчі підозрюють Каська в шахрайстві в особливо великих розмірах та використанні завідомо підробленого документа. Йому інкримінують правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 і ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.