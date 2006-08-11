Янукович подався вслід за Ющенком і Морозом
10:56, 11 серпня 2006Політика
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Прем’єр здійснює робочу поїздку
Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснює робочу поїздку до Автономної Республіки Крим.
Як повідомляє прес-служба уряду, він має наміри детально ознайомитися з ситуацією в Криму. В.ЯНУКОВИЧ обговорить нагальні проблеми АРК з її керівництвом, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим відбудеться розширена нарада за участю Прем’єр-міністра України.
В ході робочої поїздки В.ЯНУКОВИЧ проведе зустрічі з журналістами і відповість на їхні запитання.
Як відомо, в Криму перебувають і Президент України, і Голова Верховної Ради.
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