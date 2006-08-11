Янукович подався вслід за Ющенком і Морозом

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснює робочу поїздку до Автономної Республіки Крим.

Як повідомляє прес-служба уряду, він має наміри детально ознайомитися з ситуацією в Криму. В.ЯНУКОВИЧ обговорить нагальні проблеми АРК з її керівництвом, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим відбудеться розширена нарада за участю Прем’єр-міністра України.

В ході робочої поїздки В.ЯНУКОВИЧ проведе зустрічі з журналістами і відповість на їхні запитання.

Як відомо, в Криму перебувають і Президент України, і Голова Верховної Ради.