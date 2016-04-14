США нададуть Україні $50 мільйонів на підтримку Нацгвардії та прикордонної служби

Про це сьогодні заявив заступник Міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Майкл Карпентер під час зустрічі із заступником міністра внутрішніх справ України Сергієм Яровим, повідомляє Департамент комунікації МВС України.

За його словами, ці кошти будуть виділені на закупівлю обладнання та проведення реформи системи управління.

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У заході, метою якого було обговорення двостороннього оборонного співробітництва, взяли також участь Командувач Нацгвардії Юрій Аллеров та голова Держприкордонслужби Володимир Назаренко.

«Я хотів би подякувати Сполученим Штатам Америки за підтримку України у цей складний для нашої держави час. Ми високо цінуємо зусилля наших партнерів, перш за все у політико-дипломатичних відносинах. Для нас дуже важлива американська підтримка у сфері оборони. Також американське лідерство залишається дуже важливим чинником для проведення реформ у правоохоронній сфері», - підкреслив Сергій Яровий.

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В свою чергу Майкл Карпентер зазначив: «Ми пишаємося тими зусиллями, які зробили для розвитку Нацгвардії та Держприкордонної служби. Адже програма допомоги Україні була розпочата саме з Нацгвардії. Це був пілотний проект. І це був очевидний прогрес. Тому, коли ми вирішили про виділення коштів Україні на питання забезпечення безпеки на 2016 рік, ці проекти допомоги мають бути продовжені. Ми чудово усвідомлюємо, що у вас є складні проблеми на Донбасі. Для вирішення їх потрібна ефективна робота із залученням багатьох урядових інституцій». - зазначив Карпентер, - Ми надалі будемо підтримувати Україну і готові співпрацювати із новим Урядом».

Також українська сторона подякувала американським колегам за постійну посильну підтримку реформ у секторі оборони.