У Раду внесено законопроект про призначення Гройсмана прем'єр-міністром

Відповідний проект №4420 від 14.04.2016 розміщений на сайті Ради.

Суб'єктом законодавчої ініціативи значиться президент Петро Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Яценюк заявив, що подає у відставку з поста прем'єр-міністра України.

Президент України Петро Порошенко, у свою чергу, сподівається, що новим прем'єр-міністром України стане Гройсман.

На зборах коаліції президенту України Петру Порошенку офіційно була запропонована кандидатура Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра України. За дане рішення проголосували всі учасники зборів коаліції, але один утримався, а один проголосував проти.

Крім того, учасникам консультацій вдалося узгодити майже весь склад майбутнього Кабінету міністрів на чолі з Володимиром Гройсманом

Першим віце-прем'єр-міністром – міністром економічного розвитку і торгівлі стане представник президента у ВР Степан Кубів. Його заступниками збираються призначитиЮлію Ковалів і Максима Нефьодова.

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Віце-прем'єром із соціальних питань стане Павло Розенко, віце-прем'єром з євроінтеграції – Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єром з питань АТО і окупованих територій – Володимир Кістіон.

Віце-прем'єром з реформ збираються призначити Дмитра Шимківа, віце-прем'єром з гуманітарних питань залишиться В'ячеслав Кириленко.

Міністерство фінансів очолить Олександр Данилюк, його першим заступником станеОксана Маркарова.

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Арсен Аваков залишиться на посаді міністра внутрішніх справ, Павло Петренко – міністра юстиції, Степан Полторак – міністра оборони, Павло Клімкін – міністра закордонних справ, Юрій Жданов – міністра молоді та спорту, Юрій Стець – міністра інформаційної політики.

Міністерство соціальної політики очолить Андрій Рева, Мінекології – Остап Семерак,Міносвіти – Лілія Гриневич, МінАПК – Тарас Кутовий, Мінінфраструктури – Володимир Омелян, Мінкультури – Євген Нищук, Мінрегіонбуд – Геннадій Зубко.

Міністром Кабміну стане Олександр Саєнко. Кандидатури на посади міністра палива та енергетики і міністра охорони здоров'я поки не узгоджені.