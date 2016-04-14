"Народний фронт" буде наполягати на продовженні реформ уряду Яценюка

Про це заявив з трибуни Верховної Ради Голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

"Ми добре розуміємо, хто і для чого все це розпочав. Але усіх нас розсудить час. Арсеній Яценюк прийняв державницьке рішення. В цій кризі треба було поставити крапку. Впевнені, що справедливу оцінку роботі Уряду Арсенія Яценюка українські громадяни дадуть згодом", - підкреслив Бурбак.

"Сподіваємося, що наступний Уряд скористається напрацюваннями Уряду Яценюка і не втратить темпу реформ. Декларуємо партнерські наміри і всебічну підтримку новому Уряду, але у кожному рішенні коаліції і Кабміну будемо відстоювати продовження реформ", - наголосив Голова фракції.

Серед них Максим Бурбак назвав, зокрема, політику зменшення ресурсної залежності від Росії, енергонезалежність, обороноздатність, торговельну і політичну інтеграцію з ЄС і США, рух до НАТО, зменшення державного боргу і стабільну бюджетну політику, підняття соціальних стандартів, реформу системи управління державними компаніями, спрощення системи адміністративних послуг, впровадження інфраструктурних проектів, реформу правоохоронних органів включно з судами, захист інформаційного і культурного простору України.

Максим Бурбак підкреслив, що Президент і його команда - "Блок Петра Порошенка" - взяли відповідальність у свої руки.

"Президент і його команда - "Блок Петра Порошенка"- отримали основні управлінські важелі у державі. Вони взяли відповідальність у свої руки. Це почесна і відповідальна місія. Зі свого боку, як друга за чисельністю фракція у парламенті і учасник коаліції, обіцяємо українському суспільству стояти на сторожі національних інтересів. "Народний фронт" послідовно дотримуватиметься державницької лінії", - заявив Максим Бурбак.