Гройсман: Я вам покажу, що таке управління державою

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман сказав в ході обговорення питання щодо відкликання його з посади голови Верховної Ради України та призначення прем'єр-міністром України.

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Депутати із залу вигукували про порушення регламенту і лунало: “Ганьба”. Гройсман при цьому зазначив: “Можна кричати, можна верещати, можливо робити все, що завгодно, але це не привід кричати тоді, коли країна потребує дуже чітких і виважених рішень”.

Він сказав, що “всі ці балачки” в сесійній залі відійдуть в історію.

Гройсман підкреслив, що за 24 роки незалежності багато з тих, хто в політиці, не змогли зробити Україну успішною. “Ганьба всім тим, хто не зміг за 24 роки дати людям жити по-людськи. А те, що ви тут болтаєте - це ганьба”, - зазначив він. А потім емоційно додав: “Я вам покажу, що таке управління державою”.