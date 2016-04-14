У "Відродженні" пояснили, чому проголосували за призначення Гройсмана

Про це заявив співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар.

За його словами, завдання нового прем’єра швидко подолати виклики, які сьогодні стоять перед Україною: припинення війни на Донбасі, тотальну корупцію та припинення економічної кризи.

“Ми очікуємо, що новий уряд, який сьогодні буде обрано, зробить висновки з проблем, які виникли за останні півтора роки. Очікуємо, що нова коаліція зрозуміє, що відродження країни почнеться з відродження економіки, що потрібно нарешті зупинити чвари, написати чіткий план дій хоча б на півроку, і по цьому плану діяти. Ми очікуємо, що міністри і коаліція перестануть змагатись у популізмі. Треба навести лад у міністерствах. Сподіваюсь, що здоровий глузд переможе. Ми, безумовно, підставимо плече новому керівнику уряду Володимиру Гройсману, бо розуміємо усю відповідальність перед Україною та українцями за те, що далі буде з державою”, - наголосив Віктор Бондар.

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Нардеп додав, що Володимир Гройсман за час роботи на посаді голови ВРУ довів, що заради вирішення актуальних проблем країни готовий почути думки представників різних політичних таборів.

“Ми розуміємо, що кадровий склад нового уряду є недосконалим. Проте надаємо йому підтримку в надії, що уряд зможе, як мінімум, вирівняти критичну ситуацію в країні. Маємо власну програму відродження України, тому будемо готові допомагати новому уряду щодо питань, які відповідають нашим цінностям та стратегічному баченню щодо відродження економіки та добробуту українців”, - уточнив він.

Разом з тим, додав Віктор Бондар, депгрупа «Партія «Відродження» залишається в конструктивній парламентській опозиції, тому й надалі будемо пильно контролювати дії уряду та вносити власні пропозиції щодо вирішення питань, які турбують людей.