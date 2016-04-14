У Раді не змогли схвалити Програму діяльності уряду і пішли на перерву

Як передає кореспондент УНІАН, після виступу новообраного прем'єра Володимира Гройсмана щодо програми уряду, відповідний проект постанови було поставлено на голосування. Але Програму підтримали лише 214 народних депутатів із 319 зареєстрованих у сесійній залі.

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Після нерезультативного голосування, Гройсман спустився до робочих місць депутатів від "Блоку Петра Порошенка" і розмовляв з кимось по телефону.

Новообраний голова ВР Андрій Парубій зазначив, що у сесійній залі були присутні не всі депутати. Він поставив на голосування пропозицію повернутися до голосування за програму Кабміну. Проте з другого разу за неї знову не проголосували необхідних 226 депутатів: цього разу проголосували 222 народні депутати із 331 зареєстрованого у сесійній залі.

У сесійній залі виникли суперечки та штовханина між депутатами, частина з яких раніше під час голосування за повернення до розгляду цього питання заявила про не персональне голосування в залі.

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Коли Парубій знову поставив на голосування пропозицію повернутися до голосування за програму Кабміну втретє, то ця пропозиція не набрала необхідної кількості голосів, аби знову проводити голосування.

Після цього депутати від фракції "Радикальної партії" почали скандувати: "Досить!".

Парубій оголосив у засіданні парламенту перерву на 15 хвилин (до 14.45) для проведення консультацій з цього питання.