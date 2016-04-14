У Порошенка є не менше чотирьох кандидатур на посаду генпрокурора - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам голова фракції "Блок Петра Порошенко" Юрій Луценко.

Він зазначив, що "у президента є, як мінімум, 4 кандидатури, і він визначиться".

"Я, слава Богу, не є єдиним кандидатом. Я дуже сподіваюся, що ця чаша пройде повз мене ", - сказав Луценко.

Він зазначив, що, з його точки зору, кандидат повинен бути "ззовні прокуратури, який зможе зламати цю модель карального і корумпованого органу".

За словами Луценка, його обрадувала "заява блохи проти дусту - це коли все керівництво ГПУ виступило проти Луценка. Це дуже добре".

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Як повідомляв УНІАН, 12 квітня у Раду внесли проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності Генеральної прокуратури та Державного бюро розслідувань, які дозволять призначати на посаду генпрокурора осіб, які не мають прокурорського стажу, але мають стаж роботи у галузі права не менше п'яти років.

11 квітня працівники Генеральної прокуратури, серед яких чотири заступника генпрокурора - Юрій Столярчук, Юрій Севрук, Роман Говда і Олег Заліско - звернулися до президента України Петра Порошенка та тодішнього голови Верховної Ради Володимира Гройсмана з закликом не призначати генпрокурором людину без відповідного досвіду роботи.

Перед цим голова фракції БПП Юрій Луценко заявив, що готовий очолити Генпрокуратуру за умови внесення змін до законодавства щодо кваліфікаційних вимог до кандидата на посаду генпрокурора в частині юридичної освіти і 10 років юридичної діяльності в правовій площині.