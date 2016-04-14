Сьогоднішнє засідання Верховної Ради достроково закрито
15:43, 14 квітня 2016Політика
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Голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив сьогоднішнє засідання парламенту.
Депутати вже закрили своє засідання / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, перед цим, звертаючись загалом до присутніх у сесійній залі, він запитав, чи буде завтра у Верховній Раді Година запитань до уряду.
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"Ні, кажуть ні", - сказав Андрій Парубій.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати розпустили Кабінет міністрів та ухвалили склад нового уряду.
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