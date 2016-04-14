Рада достроково припинила повноваження обраних до Кабміну депутатів

15:50, 14 квітня 2016
Політика
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Верховна Рада ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень деяких народних депутатів України.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до цієї постанови було припинено депутатські повноваження депутатів від "Народного фронту" Лілії Гриневич та Остапа Семерака, а також депутатів від "Блоку Петра Порошенка" Іванни Климпуш-Цинцадзе, Степана Кубіва, Тараса Кутового, Ігоря Насалика.

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Також було припинено депутатські повноваження обраного прем`єр-міністром України Володимира Гройсмана.

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