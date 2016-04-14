Рада достроково припинила повноваження обраних до Кабміну депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до цієї постанови було припинено депутатські повноваження депутатів від "Народного фронту" Лілії Гриневич та Остапа Семерака, а також депутатів від "Блоку Петра Порошенка" Іванни Климпуш-Цинцадзе, Степана Кубіва, Тараса Кутового, Ігоря Насалика.

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Також було припинено депутатські повноваження обраного прем`єр-міністром України Володимира Гройсмана.