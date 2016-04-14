Рада достроково припинила повноваження обраних до Кабміну депутатів
15:50, 14 квітня 2016Політика
408 0
Верховна Рада ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень деяких народних депутатів України.
Рада достроково припинила повноваження обраних до Кабміну депутатів / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до цієї постанови було припинено депутатські повноваження депутатів від "Народного фронту" Лілії Гриневич та Остапа Семерака, а також депутатів від "Блоку Петра Порошенка" Іванни Климпуш-Цинцадзе, Степана Кубіва, Тараса Кутового, Ігоря Насалика.
Читайте такожРада підтримала програму роботи нового Кабміну і дала йому імунітет на рік
Також було припинено депутатські повноваження обраного прем`єр-міністром України Володимира Гройсмана.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter