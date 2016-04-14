Адвоката Савченко вже 4 години не пускають до неї в СІЗО

Про це Полозов написав у своєму Twitter.

Вже 4 години мене не допускають на побачення з Надією Савченко. Її ізоляція триває #FreeSavchenko — Микола Полозов (@nikolai_polozov) 14 квітня 2016 р

При цьому він повідомив, що разом з ним у СІЗО не пускають і сестру Савченко Віру.

"Спочатку говорили про мед. обстеження, тепер що немає начальника СІЗО Колганова", - повідомив адвокат.

Також Полозов допустив, що такі затримки можуть бути пов'язані з "прямою лінією" президента РФ Володимира Путіна, яка відбувається саме зараз.

"Допускаю, що до Савченко не пускають через пряму лінію Путіна, щоб інфоприводу до питання не було", - додав адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, раніше адвокат розповів, що Савченко почали обстежувати російські лікарі. При цьому він допустив, що вони накачують українку ін'єкціями, "щоб візуально виглядала краще", коли до неї на побачення допустять відвідувачів.