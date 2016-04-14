Парубій доручить з'ясувати, скільки депутатів у коаліції, бо сам не впевений

Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання УНІАН, скільки народних депутатів на сьогодні налічує коаліція.

“Якщо я не помиляюсь 234. Але я мушу дати окреме доручення і з'ясувати”, - відповів Парубій.

В той же час він стверджує, що, за інформацією юридичного відділу, в коаліції "жодного разу не було людей менше, ніж 226".

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За словами новообраного голови парламенту, питання було не в тому, скільки людей в коаліції, бо їх завжди було більше, ніж 226, а питання було в тому, щоб у фракціях, які входять до коаліції, було 226 народних депутатів, оскільки це - одна з норм Конституції України.

Парубій запевняє, що в коаліції є багато позафракційних депутатів.