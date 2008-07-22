У МЗС зауважили, що Україна серйозно просунулась щодо вступу до НАТО

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО констатує, що за останні півроку Україна серйозно просунулась в питанні приєднання до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Порівнюючи період січня і липня, ми можемо реально сказати, що ми дуже серйозно просунулись в плані приєднання до НАТО», - сказав В.ОГРИЗКО.

Він зазначив, що на початку січня про Україну як члена НАТО ні в Україні, ні в Європі ніхто реально не говорив. «Сьогодні ми маємо чіткий месидж, зафіксований всіма керівниками Альянсу – Україна буде в НАТО», - додав міністр.

При цьому він нагадав, що вчора про це також наголосила Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ.

В.ОГРИЗКО також зазначив, що зовнішня політика України є прогнозованою і передбачуваною. «Ми спокійно і впевнено йдемо до реалізації визначених цілей, ми маємо чітке уявлення чого ми хочемо і як це зробити», - сказав В.ОГРИЗКО, зазначивши, що це не легко, але в Україні усвідомлюють, що "цей шлях ми обов’язково пройдемо".