Пайєтт продовжить спостерігати за ситуацією навколо Каська і радий, що його відпустили
Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт продовжить спостерігати за розвитком ситуації, яка відбувається стосовно колишнього заступника генерального прокурора Віталія Каська.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Пайєтт сказав журналістам.
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"Я хочу бути дуже обережним у цьому питанні, тому що, як ви знаєте, триває судовий процес, і ми хочемо поважати українське судочинство. Я бачив дуже рішучі схвалення від провідних представників громадянського суспільства... Я відзначив, що деякі з найбільш поважних на міжнародному рівні представників Верховної Ради були сьогодні на судовому засіданні солідарними з паном Каськом", - заявив Пайєтт.
"І я, безумовно, радий бачити, що його відпустили сьогодні. Тому, ми спостерігатимемо за процесом, який відбувається, і це одна із ключових сфер, на мою думку, де ми сподіваємося, буде продовжуватися прогрес у наступні дні та тижні у побудові прокурорської системи, у якій українська спільнота матиме довіру", - заявив Пайєтт.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі в арешті Каська та обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Касько заявив, що оскаржуватиме в Апеляційному суді це рішення Печерського райсуду.
15 лютого Пайєтт заявив, що звільнення заступника генерального прокурора Каська перерве прогрес реформ в Україні, зокрема, в Генеральній прокуратурі.