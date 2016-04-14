Пайєтт продовжить спостерігати за ситуацією навколо Каська і радий, що його відпустили

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пайєтт сказав журналістам.

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"Я хочу бути дуже обережним у цьому питанні, тому що, як ви знаєте, триває судовий процес, і ми хочемо поважати українське судочинство. Я бачив дуже рішучі схвалення від провідних представників громадянського суспільства... Я відзначив, що деякі з найбільш поважних на міжнародному рівні представників Верховної Ради були сьогодні на судовому засіданні солідарними з паном Каськом", - заявив Пайєтт.

"І я, безумовно, радий бачити, що його відпустили сьогодні. Тому, ми спостерігатимемо за процесом, який відбувається, і це одна із ключових сфер, на мою думку, де ми сподіваємося, буде продовжуватися прогрес у наступні дні та тижні у побудові прокурорської системи, у якій українська спільнота матиме довіру", - заявив Пайєтт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі в арешті Каська та обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Касько заявив, що оскаржуватиме в Апеляційному суді це рішення Печерського райсуду.

15 лютого Пайєтт заявив, що звільнення заступника генерального прокурора Каська перерве прогрес реформ в Україні, зокрема, в Генеральній прокуратурі.