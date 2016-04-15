Найвищі рейтинги серед партій мають Батьківщина, Самопоміч і ОБ, у Народного фронту - 1% - опитування
Якби парламентські вибори в Україні проводилися наступної неділі, найбільше голосів тих, хто прийшов би на дільниці, отримали б "Батьківщина" (13%), Опозиційний блок (11%), "Самопоміч" (11%) і БПП (11%).
Про це свідчить опитування "Динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні", яке проводилося Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту.
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8% отримала б Радикальна партія, 5% - "Свобода" і 4% "Громадянська позиція", 3% - УКРОП. Решта партій отримали б менше 3% .
Варто зазначити, що за "Народний фронт" проголосували б усього 1% українців.
Пр цьому, як свідчить опитування, 27% опитаних українців не пішли б голосувати, а 16% вагалися з відповіддю.
Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 18 лютого по 04 березня 2016 р. Метод опитування – особисте інтерв'ю у респондента на дому.
Всього було опитано 2,400 жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Допустима похибка не перевищує 2.0%.