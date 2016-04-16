Збройні формування Придністров'я провели військові навчання за 10 км від кордону України

Контрольовані з боку Російської Федерації збройні формування самопроголошеної Придністровської Молдовської республіки провели військові навчання із бойовими стрільбами за 10 км від українського кордону.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"1-15 квітня цього року на військовому полігоні у районі н.п.Афанасїївка (Дубоссарський р-н., 10 км від державного кордону України) проведено тактичне навчання з бойовою стрільбою збройних формувань самопроголошеної Придністровської Молдовської республіки. Брали участь близько 400 військовослужбовців зі складу 1 (Тирасполь), 2 (Бендери), 3 (Рибниця) та 4 (Дубоссари) окремих мотострілецьких бригад, 1 окремої артилерійської зенітної бригади (Тирасполь) та 1 окремого танкового батальйону (Володимирівка)", - зазначається у повідомленні розвідки.