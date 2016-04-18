"Відродження": в бюджеті є гроші, щоб на 20% збільшити зарплати медикам та вчителям

Про це під час погоджувальної ради голів парламентських фракцій заявив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар.

"У зв’язку з тим, що є профіцит бюджету у 14,6 мільярди гривень давайте, все ж таки, подолаємо вето Президента і профінансуємо професійно технічну освіту нарешті! Подолаємо вето Президента і проголосуємо за фінансування пільгового проїзду, бо це важливе питання для пенсіонерів! А також спрямуємо кошти на збільшення фінансування охорони здоров’я, бо сьогодні для людей це реальна проблема – ліків немає у районних лікарнях. Крім цього завдяки перевиконанню бюджету ми можемо підвищити десь на 20% зарплатню лікарям", - заявив народний депутат.

Пропозиції до Кабінету міністрів України з перерозподілу профіциту бюджету у "Відродженні" планують оформити в законопроект і зареєструвати у Верховній раді уже найближчими днями, зазначив Віктор Бондар.

Зокрема у документі пропонується додатково одержані у 1 кварталі 2016 року доходи спрямувати на збільшення обсягів освітньої та медичної субвенцій місцевим бюджетам – по 3,3 млрд. грн. Також 2,4 млрд грн у "Відродженні" пропонують спрямувати на соціальний захист чорнобильців, а ще 300 мільйонів - на програми житла для молодих родин. Також є можливість 1,9 млрд грн. витратити на компенсацію вартості проїзду пільговиків у транспорті та 3,3 млрд грн. - на фінансування професійно-технічної освіти.