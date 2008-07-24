Мотоцикл "Дніпро" врізався в дерево: троє загиблих, один поранений

Поблизу с. Володимиро-Ульянівка Олександрійського району Кіровоградської області на автошляху Олександрія-Полтава мотоцикліст з трьома пасажирами на мотоциклі "Дніпро-11", не впорався з керуванням, з`їхав з проїжджої частини та допустив зіткнення з деревом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 3 особи та 1 особу з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до районної лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Кіровоградській області. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровано 137 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 19 осіб та 182 - травмовано.