Ющенко має надію, що приїзд патріархів сприятиме об'єднанню церков

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє докласти всіх зусиль для налагодження відкритого і щирого діалогу між православними конфесіями в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це глава держави сказав сьогодні на конференції «Регіональний діалог між православними церквами та фракцією «Європейська народна партія (християнські демократи) - Європейські демократи».

Коментуючи ситуацію, що склалася у взаємовідносинах православних конфесій в Україні, В.ЮЩЕНКО наголосив: «Певен, що багатьох із вас, як і всіх українців, непокоїть факт поділу серед православних в Україні. Знаю: єдності прагнуть віруючі, єдності прагне Український народ, єдності вимагає сама логіка нашого історичного розвитку». У цьому контексті глава держави висловив сподівання, що об`єднавчим процесам надасть імпульсу святкування 1020-річчя Хрещення Київської Русі. Він також сподівається, що процес об`єднання буде пройдений з мудрістю, толерантністю, взаємною повагою і розумінням. «Ми пройдемо його гідно, як і належить справжнім християнам. Вірність високим цінностям православ`я має бути вищою за особисті амбіції, людські слабкості та земні вигоди», - переконаний Президент.