Міліція у Києві перевіряє «підобліковий криміналітет» і власників зброї

У дні святкування 1020-річчя хрещення Київської Русі 25-27 липня громадський порядок у столиці підтримуватимуть 6 200 працівників київської міліції. Крім того, передбачено відповідні резерви МВС з регіонів.

Про це УНІАН повідомив начальник відділу зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві Володимир ПОЛІЩУК.

Він зазначив, що 26 липня – в день проведення основних заходів щодо святкування – службу нестимуть 2,5 тис. працівників київської міліції.

Для керівництва силами та засобами столичної міліції для охорони громадського порядку під час святкування вже створено оперативний штаб, буде забезпечено взаємодію всіх правоохоронних органів.

За словами В.ПОЛІЩУКА, зараз триває робота з обстеження дворів, дахів, підвалів і під`їздів по лінії проходження делегацій і на місцях проведення самих урочистостей. Також перевіряють «підобліковий криміналітет» і власників зброї.

Паралельно обстежують дороги, вулиці та мости («Південний» і «Патона»), якими пройдуть учасники заходів.

В.ПОЛІЩУК нагадав про прохання київської ДАІ відмовитися від в`їзду на автомобілях у центр міста під час торжеств 25-27 липня, а також зазначив домовленість з київською владою про евакуацію неправильно припаркованих машин у місцях проведення заходів.

Також В.ПОЛІЩУК повідомив, що міліційні патрулі вже несуть службу в місцях, де пройдуть основні урочистості, працюють наряди міліції, створено додаткові оперативно-слідчі групи. Крім того, проводять інструктаж з особовим складом щодо поведінки та спілкування з учасниками заходів, а також надання їм допомоги.

Очікується, що в дні святкування у столицю з регіонів прибуде понад 20 тис. осіб, нести службу на дорогах будуть 680 працівників ДАІ, які, зокрема, супроводжуватимуть до місць стоянок більш як 400 великих автобусів і більш як 50 мікроавтобусів.

Всього, за прогнозами столичної міліції, у святкових заходах братимуть участь близько 60 тис. осіб.

Водночас, наголосив В.ПОЛІЩУК, задіяння такої великої кількості працівників МВС на урочистостях не має вплинути на поточну роботу міліції.

Як повідомляв УНІАН, 25-27 липня в Києві відбудеться святкування 1020-річчя Хрещення Київської Русі. 25 липня очікується приїзд до України Вселенського Патріарха ВАРФОЛОМІЯ І, інших делегацій.