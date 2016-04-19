У Кремлі заявили, що РФ "покарала" українців, відправивши Зурабова як посла

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав, виступаючи із щорічним звітом уряду в Держдумі.

«Володимир Вольфович (Жириновський) сказав, що ніхто не покараний, але згадав чомусь двох людей – Зурабова і Онищенка (колишній голова Росспоживнагляду – УНІАН). Ми, по-перше, українців вже покарали – Зурабов працює в Україні, а Онищенко, може, скоро працюватиме в Держдумі. Так що свою частку покарання вони понесуть», - сказав Медведєв.

Таким чином він відреагував на слова Жириновського, що робота Зурабова як міністра негативна, але «він залишається на олімпі».

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Як повідомляв УНІАН, Зурабов був призначений послом в Україні замість Віктора Черномирдіна на початку серпня 2009 року. Однак через кілька днів після цього призначення на той час президент Росії Дмитро Медведєв направив своєму українському колезі Віктору Ющенку послання, в якому звинуватив його в проведенні антиросійського курсу і оголосив про рішення відстрочити направлення посла до Києва.

17 січня 2010 року в Україні відбувся перший тур президентських виборів, і вже через два дні, 19 січня, президент РФ доручив Зурабову приступити до виконання обов'язків, а також призначив його своїм спецпредставником з розвитку торговельно-економічних відносин із Україною.