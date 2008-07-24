ПР через Кернеса звинувачують у зазіханні на основи правопорядку

Народний депутат Кирило КУЛИКОВ (фракція НУ-НС) вважає позицію Партії регіонів щодо ситуації навколо Геннадія КЕРНЕСА зазіханням на основи правопорядку в державі.

Про йдеться у розміщеній на сайті “Народної самооборони” заяві народного депутата.

“Заява Партії регіонів про нібито “брутальне порушення законів, Конституції і прав людини під час затримання виконувача обов’язків Харківського міського голови Г.КЕРНЕСА”, яке нібито мало місце з боку Міністерства внутрішніх справ, є цинічною спробою цієї політичної сили остаточно зруйнувати основи правопорядку в державі”, - наголошує К.КУЛИКОВ.

Він зауважив, що “секретар Харківської міської ради був запрошений на допит у повній відповідності із вимогами Кримінально-процесуального кодексу. Як громадянин України та посадова особа пан Г.КЕРНЕС, так само як й інші громадяни, в тому числі і члени Партії регіонів, зобов’язаний виконувати законні вимоги працівників правоохоронних органів”.

“Нагадую Партії регіонів, що громадяни України рівні перед Законом і зобов’язані неухильно дотримуватися Конституції та законів України”, - сказав К.КУЛИКОВ і додав, що не вважає “образливим чи принизливим для будь-якого громадянина з’являтися на допити в якості свідка”.

Він вважає “чергову безвідповідальну витівку політичної партії, яка претендує на статус провідної опозиційної сили, зазіханням на основи правопорядку в державі”.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня Партія регіонів висунула вимогу прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО негайно зробити подання на звільнення міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА “у зв’язку з брутальним порушенням ним законів, Конституції України і прав людини під час затримання виконувача обов’язків Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА”.

Крім того, як ідеться у заяві Партії регіонів, ця політична сила вимагає від Генеральної прокуратури негайного порушення кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА

Партія регіонів також вимагає, щоб Генпрокуратура зробила все для того, щоб “здійснити негайно психіатричну експертизу Ю.ЛУЦЕНКА, оскільки його дії є неадекватними”.