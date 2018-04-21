Де відпочивають депутати?

З цим запитанням УНІАН звернувся до представників різних фракцій.

Віталій Шибко (СПУ) читає “Тихий Дон” і пише книжку:

Раніше в період відпусток я з дітьми та дружиною ходив на байдарках.

Але діти повиростали, з’являються негайні справи, тож із байдарками довелося розпрощатися.

Зараз я пишу книжку до 15-річчя СПУ. Аналізую, чи справді ми йшли шляхом соціал-демократії і чи не робили помилок.

Відпочиваю, коли гуляю з дітьми та внуками.

Під час відпустки можу багато читати. Люблю читати кілька книжок одночасно. Зараз засів за повне видання “Тихого Дона”, який подарував мені Черномирдін. Колись читав Коельо одночасно з Софоклом та новий роман Брауна. До речі, потягнуло на класику, я взяв Чехова та з подивом для себе виявив, що Чехов – це краще за модних авторів, того ж Коельо.

Петро Порошенко (НУ) їде туди, де він вирішив одружитися:

З чотирма своїми дітьми та дружиною їду до Криму, на південне узбережжя. Крим дороге мені місце, саме там я вирішив одружитися. Вона поїхала до Криму з батьками, а я довідавшись про це, приїхав туди із братом. І зрозумів, що це жінка, із якою я хотів би прожити все своє життя.

Крим – це місце де зійшлися різні епохи, де відчувається подих часу. Різні частини півострова не схожі одна на одну, там ніколи не буває нудно. Крим – це також улюблене місце для моїх дітей, бо в цей час батько належить їм.

Віталій Хомутинник (ПР) уже отримав дві візи:

У мене відкрито дві візи – шенгенська та хорватська. У Греції й у Хорватії на яхтах відпочивають дві компанії моїх друзів. Я ще не вирішив, до якої з них ми з дружиною приєднаємося. Але протягом двох днів визначуся. На тих яхтах поміщається три-чотири сім’ї. На яхті можна зайнятися дайвінгом або підводним полюванням.

Упійману рибу можна посмажити на яхті або зайти на якійсь з островів та зробити це на природі.

Тарас Черновол (ПР) ховатиметься від опонентів за склом машини:

Я люблю автомобільні подорожі. Люблю посидіти за кермом, поїсти та заночувати в придорожніх мотелях. Уже вкотре я так подорожуватиму з родиною по Європі, через Австрію до Італії. Такий відпочинок дає чудову можливість не бачити опонентів та колег по депутатському корпусу, і взагалі нікого зі знайомих.

Крім того, немає нічого кращого, ніж бачити світ крізь вікно автомобіля, коли пейзажі, ландшафти змінюють одне одне, а ти почуваєшся автономним та самодостатнім.

Володимир Стретович (НУ) пив пиво і не міг наговоритися:

Я щойно приїхав із Криму, де відпочивав у санаторії “Нова Ореанда”. Відпустка унікальний час для спілкування, для того, щоб поговорити про те, про що не встигли наговоритися, почитати щось разом. Цього разу ми на півдня орендували яхту й чудово відпочили.

Удень проводили час разом з дітьми, увечері – діти йшли зі своєю компанією, а я пив з колегами по фракції пиво на узбережжі.

Опитувала Маша Міщенко