У Єврокомісії запевнили у збереженні санкцій проти РФ до повного виконання "Мінська-2"

Як поінформували УНІАН у прес-службі глави Української держави, Порошенко сьогодні провів телефонну розмову з Юнкером.

Співрозмовники обговорили погіршення безпекової ситуації на Донбасі. Президент Єврокомісії запевнив, що ЄС продовжує рішуче виступати за територіальну цілісність і суверенітет України.

У цьому зв'язку, Юнкер також наголосив на важливості збереження санкцій проти РФ, допоки Москва не забезпечить виконання Мінських домовленостей.

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Президент України проінформував президента Єврокомісії щодо ситуації зі звільненням незаконно засудженої у РФ української льотчиці Надії Савченко.

Також Порошенко висловив переконання, що консультативний референдум у Королівстві Нідерланди не стане непереборною обставиною для набрання чинності Угоди про асоціацію.

Глава держави подякував Юнкеру за внесення на розгляд Ради ЄС та Європейського Парламенту законодавчої пропозиції про запровадження безвізового режиму для України.

Президент Єврокомісії запевнив, що Євросоюз залишається надійним партнером України, та висловив впевненість, що вже невдовзі українці зможуть користуватися перевагами безвізових подорожей Європейським Союзом.

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Президент України докладно поінформував президента ЄК про прогрес на шляху реформ, які отримали новий імпульс завдяки формуванню проєвропейської коаліції та нового уряду.