Порошенко заявив, що рішення Єврокомісії - потужний стимул для продовження реформ

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, Порошенко від імені Українського народу подякував Європейській Комісії, Президенту Європейської Комісії та особисто Єврокомісару Йоганессу Гану за внесення Європейською Комісією на розгляд Ради ЄС та Європейського Парламенту законодавчої пропозиції про запровадження безвізового режиму для громадян України.

«Після Євромайдану, після Революції Гідності – це важливий крок назустріч європейським прагненням Українського народу», - сказав президент та додав, що «сьогоднішнє рішення Єврокомісії є визнанням європейськими партнерами проведених реформ в Україні».

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Глава держави наголосив, що «Україна розглядає сьогоднішнє рішення як потужний стимул щодо продовження реформ і розраховує на підтримку країн Європейського Союзу та європейських інституцій як щодо якнайшвидшого запровадження безвізового режиму, так і подальшої інтеграції України до ЄС».

Президент України висловив сподівання на швидке затвердження відповідної пропозиції Радою ЄС та Європарламентом та запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС вже в другий половині цього року.

Глава держави впевнений, що вихід України з політичної кризи, створення нової проєвропейської парламентської коаліції та призначення нового Уряду відкривають нові можливості для прискорення реформ у відповідності до зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом, у рамках Угоди про асоціацію з ЄС, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, для виконання Мінських угод та ефективної реалізації антикорупційної політики.

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В свою чергу Йоганесс Ган назвав досягнення України у законодавчих змінах щодо запровадження безвізового режиму з ЄС «прекрасними прикладом чудової співпраці між Президентом, Урядом та Парламентом».

«Усі три інституції тісно співпрацювали разом і це дало можливість досягнути гарного результату», - наголосив Єврокомісар та додав, що «така співпраця є абсолютно необхідною для успішного впровадження реформ».

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Комісар ЄС привітав Україну із завершенням політичної кризи та запевнив у незмінній та послідовній підтримці нашої держави з боку Європейського Союзу на шляху демократичних та проєвропейських перетворень.